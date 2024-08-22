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22 августа, 11:22

Стёрты с лица земли: Раскрыты безвозвратные потери украинской армии в Курской области

Минобороны: На Курском направлении ВСУ потеряли более 4 700 военных

Потери ВСУ за сутки в ходе боестолкновений на Курском направлении превысили 300 человек. . Такими данными поделились в Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа. Общие потери украинской армии в приграничном регионе уже превысили 4,7 тысячи человек. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничном регионе продолжается.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 3 танка, 20 боевых бронированных машин, а также 1 артиллерийское орудие и 15 автомобилей», — отметили в военном ведомстве.

65 танков и почти 4,5 тысячи солдат: Раскрыта цена «курского» манёвра украинской армии смертников
65 танков и почти 4,5 тысячи солдат: Раскрыта цена «курского» манёвра украинской армии смертников

Life.ru напоминаеи, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. Сегодня стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Vitaliy Holovin

Алексей Берковиц
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