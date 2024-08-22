Стёрты с лица земли: Раскрыты безвозвратные потери украинской армии в Курской области

Потери ВСУ за сутки в ходе боестолкновений на Курском направлении превысили 300 человек. . Такими данными поделились в Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа. Общие потери украинской армии в приграничном регионе уже превысили 4,7 тысячи человек. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничном регионе продолжается.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе 3 танка, 20 боевых бронированных машин, а также 1 артиллерийское орудие и 15 автомобилей», — отметили в военном ведомстве.