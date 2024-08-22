Посол Антонов: США «по щелчку пальцев» могли бы остановить ВСУ в Курской области

США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев», заявил в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в Киеве ничего не делается без отмашки Америки, поэтому страна, очевидно, знала о планах вторжения ВСУ в Курскую область.

«Врать нехорошо. Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников: тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском. Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно было, говоря американским языком, простого щелчка пальцами. И в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что однозначно уверен, что американцы знали об атаке ВСУ, ведь ничего без их ведома не происходит.