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22 августа, 20:42

Посол Антонов: США «по щелчку пальцев» могли бы остановить ВСУ в Курской области

США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев», заявил в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в Киеве ничего не делается без отмашки Америки, поэтому страна, очевидно, знала о планах вторжения ВСУ в Курскую область.

«Врать нехорошо. Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников: тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском. Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно было, говоря американским языком, простого щелчка пальцами. И в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что однозначно уверен, что американцы знали об атаке ВСУ, ведь ничего без их ведома не происходит.

Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области
Российский Ми-35М уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. С тех пор российские войска выбивают их из региона. По данным Минобороны РФ, за это время противник потерял более 4700 военнослужащих в курском приграничье. Тем временем местные власти усиливают защитные меры от украинских обстрелов: например, в Курске сооружают укрытия из железобетона.

Обложка ©

Unsplash / Srikanta H. U

Анатолий Симоненко
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