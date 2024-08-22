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22 августа, 08:08

В Курске началась установка железобетонных укрытий

В Курске установят модульные железобетонные укрытия для защиты от обстрелов

На улицах Курска будут размещены железобетонные конструкции для защиты населения от украинских обстрелов. Их уже начали устанавливать в местах массового скопления людей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом», — написал глава области.

С его слов, курская администрация наметила точки массового скопления людей, где и будут размещены эти бетонные модульные укрытия. Также планируется обезопасить от обстрелов 60 основных остановочных павильонов в областном центре, оснастив их железобетонными конструкциями.

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Российская армия продолжает гнать украинские войска с российских территорий, уничтожая личный состав и бронетехнику ВСУ. Ранее Минобороны сообщило, что за сутки Украина потеряла около 300 солдат, зашедших в Курскую область.

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Telegram / Алексей Смирнов

Владимир Озеров
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