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23 августа, 07:03

Алаудинов: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область

ВСУ пытаются подтянуть свежие силы в Курскую область, однако российские войска не позволяют этого сделать. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, отметив, что ситуация находится под контролем.

«Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем. За вчера было уничтожено опять большое количество сил и средств противника», — указал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ в беседе с ТАСС.

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. С 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Российский посол Анатолий Антонов отмечал, что США могут "по щелчку пальцев" заставить Киев отказаться от своих планов, но не делают этого.

Антонов: Путин принял решение о суровом ответе за ситуацию в Курской области
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Иван Косицын
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