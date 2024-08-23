Алаудинов: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область

ВСУ пытаются подтянуть свежие силы в Курскую область, однако российские войска не позволяют этого сделать. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, отметив, что ситуация находится под контролем.

«Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем. За вчера было уничтожено опять большое количество сил и средств противника», — указал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ в беседе с ТАСС.