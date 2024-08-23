Минобороны РФ раскрыло колоссальные потери ВСУ с начала боёв в Курской области
Минобороны РФ: За время боёв в Курской области ВСУ потеряли 5137 военных
За время боёв в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 5137 военных. Такие данные озвучили в Министерстве обороны России в пятницу, 23 августа.
«Всего за время боевых действий противник потерял: 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.
Кроме того, с начала боевых действий в Курской области противник лишился пяти установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, три HIMARS и одну MLRS. Также ВСУ остались без шести станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четырёх единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и установки разминирования УР-77.
При этом за минувшие сутки ВСУ потеряли до 400 солдат и 17 единиц бронетехники: танк, два бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машин. Помимо этого, Вооружённые силы Украины лишились двух артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО, двух миномётов и 10 автомобилей.
Как сообщал Life.ru, с 6 августа ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что российские бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.
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