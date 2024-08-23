Минобороны РФ раскрыло колоссальные потери ВСУ с начала боёв в Курской области

За время боёв в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 5137 военных. Такие данные озвучили в Министерстве обороны России в пятницу, 23 августа.

«Всего за время боевых действий противник потерял: 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

Кроме того, с начала боевых действий в Курской области противник лишился пяти установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, три HIMARS и одну MLRS. Также ВСУ остались без шести станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четырёх единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и установки разминирования УР-77.

При этом за минувшие сутки ВСУ потеряли до 400 солдат и 17 единиц бронетехники: танк, два бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машин. Помимо этого, Вооружённые силы Украины лишились двух артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО, двух миномётов и 10 автомобилей.