"Самый дефицитный": В США посчитали, сколько ВСУ потеряли танков Abrams

За минувшие полгода ВСУ лишились примерно 20 танков M1A1 Abrams из 31 поставленного Соединёнными Штатами, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM). Как подчеркнули журналисты, из западных танков на вооружении украинской армии именно бронетехника из США является самой дефицитной.

«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причём все потери произошли за последние полгода», — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что украинские военнослужащие отмечали большое количество технических проблем, связанных с эксплуатацией американских танков. В частности, ВСУ жаловались на уязвимость электронных компонентов к конденсации и их неспособность противостоять атакам со стороны российских дронов. Обозреватели издания считают, что в будущем Вашингтон будет стараться избежать новых поставок Abrams Киеву, чтобы не запятнать репутацию этих боевых машин.