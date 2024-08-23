ВСУ не дают выводить в безопасную зону пленных украинских бойцов

ВСУ делают всё, чтобы не дать эвакуировать в безопасное место украинских бойцов, взятых в плен на территории Курской области. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Пленных взять, я вам скажу так, это полдела, а вот вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения — это уже, как говорится, намного большая задача, потому что противник всё время обстреливает и делает всё для того, чтобы эти пленные не дошли до зоны, где они будут в безопасности», — приводит ТАСС слова Алаудинова.

Он уточнил, что бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен «семь-восемь» украинских военных. Из них — двое ранены, один из них серьёзно, все они в настоящее время находятся в больнице. По словам Алаудинова, остальные пленные пока вынуждены оставаться под обстрелами.