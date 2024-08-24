Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск
Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск. Видео © Life.ru
Встреча состоялась в одном из командных пунктов Минобороны обороны. Глава государства принял доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Военачальники доложили президенту о противодействии силам противника, вторгшимся на территорию Курской области, а также принятым мерам по их уничтожению. Также руководители группировки сообщили о текущих результатах проведения специальной военной операции (СВО).
«В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях», — добавили в пресс-службе Кремля.
Напомним, российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более пяти тысяч военнослужащих. Также российские военные уничтожили множество военной техники ВСУ. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.
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