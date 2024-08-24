Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством Объединённой группировки войск. Видео © Life.ru

Встреча состоялась в одном из командных пунктов Минобороны обороны. Глава государства принял доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Военачальники доложили президенту о противодействии силам противника, вторгшимся на территорию Курской области, а также принятым мерам по их уничтожению. Также руководители группировки сообщили о текущих результатах проведения специальной военной операции (СВО).

«В режиме телефонной связи глава государства заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях», — добавили в пресс-службе Кремля.