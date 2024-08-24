«Никакой пользы»: В Германии сделали предупреждение Киеву из-за авантюры в Курской области

Немецкий военный эксперт Хендрик Реммель считает, что от атаки ВСУ на Курскую область нет никакой военно-стратегической пользы. Он обратил внимание, что вторжение украинских войск на территорию российского региона, которое началось 6 августа, не вызвало переброски российских подразделений с других участков фронта.

«Русские не вывели ни одной существенной боевой единицы из своего оперативного центра тяжести. Они по-прежнему оказывают сильное давление на ВСУ в Донбассе. Поэтому военно-стратегическая польза от этого наступления минимальна или вообще отсутствует», — сказал Реммель в интервью ZDF.

В заключении эксперт приходит к выводу, что главной целью украинской авантюры в Курской области, вероятно, был сигнал Западу о необходимости новых поставок вооружений.