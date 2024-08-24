«Никакой пользы»: В Германии сделали предупреждение Киеву из-за авантюры в Курской области
Эксперт Реммель: От атаки ВСУ на Курскую область нет стратегической пользы
Немецкий военный эксперт Хендрик Реммель считает, что от атаки ВСУ на Курскую область нет никакой военно-стратегической пользы. Он обратил внимание, что вторжение украинских войск на территорию российского региона, которое началось 6 августа, не вызвало переброски российских подразделений с других участков фронта.
«Русские не вывели ни одной существенной боевой единицы из своего оперативного центра тяжести. Они по-прежнему оказывают сильное давление на ВСУ в Донбассе. Поэтому военно-стратегическая польза от этого наступления минимальна или вообще отсутствует», — сказал Реммель в интервью ZDF.
В заключении эксперт приходит к выводу, что главной целью украинской авантюры в Курской области, вероятно, был сигнал Западу о необходимости новых поставок вооружений.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о серьёзных потерях ВСУ в курском приграничье. По его словам, российские силы уничтожили более половины ресурсов украинской армии на этой территории. Он отметил, что российские войска продолжают оказывать давление на оставшиеся ресурсы противника, завершая начатую работу по ликвидации украинских военных позиций.
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