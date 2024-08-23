Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 08:49

"Ради лайков": Офицер ВСУ заявил, что военные не понимают цели вторжения в Курскую область

Украинский офицер заявил, что военные не понимают цели атаки Курскую область

Украинские военные не понимают стратегической цели вторжения в Курскую область. Об этом рассказал офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

«Не проглядывается пока чётких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это всё [вторжение в Курскую область] затевалось», — сказал он в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.

Глущенко считает, что данная операция была затеяна властями Украины, чтобы отвлечь граждан страны от тяжёлой ситуации на фронте, в экономике, энергетике, а также из-за «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой: «отчебучить, чтобы все офигели».

«А дальше сейчас они [киевские власти] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?», — подчеркнул украинский офицер.

Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. С 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих и множество техники. Российский посол Анатолий Антонов отмечал, что США могут "по щелчку пальцев" заставить Киев отказаться от своих планов, но не делают этого.

Алаудинов: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область
Алаудинов: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область
Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Иван Косицын
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров