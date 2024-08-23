"Ради лайков": Офицер ВСУ заявил, что военные не понимают цели вторжения в Курскую область
Украинский офицер заявил, что военные не понимают цели атаки Курскую область
Украинские военные не понимают стратегической цели вторжения в Курскую область. Об этом рассказал офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.
«Не проглядывается пока чётких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это всё [вторжение в Курскую область] затевалось», — сказал он в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.
Глущенко считает, что данная операция была затеяна властями Украины, чтобы отвлечь граждан страны от тяжёлой ситуации на фронте, в экономике, энергетике, а также из-за «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой: «отчебучить, чтобы все офигели».
«А дальше сейчас они [киевские власти] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?», — подчеркнул украинский офицер.
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. С 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих и множество техники. Российский посол Анатолий Антонов отмечал, что США могут "по щелчку пальцев" заставить Киев отказаться от своих планов, но не делают этого.
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