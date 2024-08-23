"Ради лайков": Офицер ВСУ заявил, что военные не понимают цели вторжения в Курскую область

Украинские военные не понимают стратегической цели вторжения в Курскую область. Об этом рассказал офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

«Не проглядывается пока чётких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это всё [вторжение в Курскую область] затевалось», — сказал он в беседе с украинским политологом Юрием Романенко.

Глущенко считает, что данная операция была затеяна властями Украины, чтобы отвлечь граждан страны от тяжёлой ситуации на фронте, в экономике, энергетике, а также из-за «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой: «отчебучить, чтобы все офигели».

«А дальше сейчас они [киевские власти] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?», — подчеркнул украинский офицер.