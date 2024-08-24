Возникают вопросы: Авантюра ВСУ в Курской области может повлиять на объёмы помощи США, пишут СМИ
WP: США могут скорректировать помощь ВСУ из-за странной атаки на Курскую область
США могут скорректировать размеры будущей военной поддержки Украины из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет газета The Washington Post. В Вашингтоне не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а его зависимость от поставок американского оружия вызывает опасения эскалации конфликта НАТО и России.
Один из анонимных собеседников признался, что Штаты до сих пор не знают, что именно Украина делает в российском приграничье.
Ранее американский журнал Military Watch назвал число танков M1A1 Abrams, уничтоженных после поставки ВСУ. Так, из 31 машины как примерно 20 были выбиты из строя. И это за полгода.
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