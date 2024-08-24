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24 августа, 06:12

Возникают вопросы: Авантюра ВСУ в Курской области может повлиять на объёмы помощи США, пишут СМИ

WP: США могут скорректировать помощь ВСУ из-за странной атаки на Курскую область

США могут скорректировать размеры будущей военной поддержки Украины из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет газета The Washington Post. В Вашингтоне не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а его зависимость от поставок американского оружия вызывает опасения эскалации конфликта НАТО и России.

Один из анонимных собеседников признался, что Штаты до сих пор не знают, что именно Украина делает в российском приграничье.

США всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область
США всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область

Ранее американский журнал Military Watch назвал число танков M1A1 Abrams, уничтоженных после поставки ВСУ. Так, из 31 машины как примерно 20 были выбиты из строя. И это за полгода.

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Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Матвей Константинов
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