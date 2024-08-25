Вечером ПВО уничтожила четыре украинские ракеты в небе над Курской областью
Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Минувшим вечером системы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Есть ли последствия «на земле», неизвестно.
«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, а утром 24 августа российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Зенитчики работали в Курской и Белгородской областях.