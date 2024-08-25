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Регион
25 августа, 05:59

Вечером ПВО уничтожила четыре украинские ракеты в небе над Курской областью

Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Система ПВО "Панцирь-С1" на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Минувшим вечером системы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Курской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Есть ли последствия «на земле», неизвестно.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, а утром 24 августа российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Зенитчики работали в Курской и Белгородской областях.

Матвей Константинов
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