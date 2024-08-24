Три ракеты ATACMS, пять Hammer, 12 HIMARS : Раскрыта добыча российской ПВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три американских оперативно-тактических ракеты ATACMS. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) от субботы, 24 августа.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что за то же время российские силы сбили 44 беспилотника, из них 16 — вне зоны спецоперации.