Три ракеты ATACMS, пять Hammer, 12 HIMARS : Раскрыта добыча российской ПВО за сутки
ПВО РФ сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три американских оперативно-тактических ракеты ATACMS. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) от субботы, 24 августа.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США», — отметили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что за то же время российские силы сбили 44 беспилотника, из них 16 — вне зоны спецоперации.
Утром 24 августа киевский режим предпринял неудачную попытку атаки на территории РФ с применением дронов. Российские силы ПВО сбили два беспилотника на Белгородской и Курской областями.
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