За минувшие сутки ВСУ потеряли до 690 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки ВС РФ в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам ВСУ, 37-й бригаде морской пехоты, 116-й и 119-й бригадам территориальной обороны в районах Переездного, Васюковки, Зализнянского, Катериновки, Часов Яра, Плещеевки, Курахова и Григоровки. Также отражена контратака 5-й штурмовой бригады армии противника.