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24 августа, 10:28

ВСУ потеряли до 690 военнослужащих в зоне работы «Южной» группировки ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 690 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки ВС РФ в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам ВСУ, 37-й бригаде морской пехоты, 116-й и 119-й бригадам территориальной обороны в районах Переездного, Васюковки, Зализнянского, Катериновки, Часов Яра, Плещеевки, Курахова и Григоровки. Также отражена контратака 5-й штурмовой бригады армии противника.

«ВСУ потеряли <...> четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу «МСТА-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три 105-миллиметровых орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

«Русского богатыря», который ударом головой взорвал дрон ВСУ, ждёт операция на позвоночнике
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Ранее Минобороны показало видео работы вертолёта Ка-52 в Курской области. Экипаж уничтожил живую силу и бронетехнику армии противника. Цели уничтожены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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