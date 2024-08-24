Появилось видео, как Ка-52 выжигает ВСУ в курском приграничье

Российский вертолёт Ка-52 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После получения данных разведки экипаж применил ракеты. Это попало на видео.

Ранее спецназ "Ахмат" отчитался о проделанной за сутки работе в Курской области. По словам командира подразделения, генерал-майора Апти Алаудинова, уничтожены танк, несколько бронированных машин и автомобилей, комплекс РЭБ и артиллерийская установка. Кроме того, у ВСУ есть потери в живой силе.