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24 августа, 05:46

Появилось видео, как Ка-52 выжигает ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ка-52 уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области

Российский вертолёт Ка-52 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. После получения данных разведки экипаж применил ракеты. Это попало на видео.

Работа экипажа Ка-52 в Курской области. Видео © Минобороны РФ

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

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Ранее спецназ "Ахмат" отчитался о проделанной за сутки работе в Курской области. По словам командира подразделения, генерал-майора Апти Алаудинова, уничтожены танк, несколько бронированных машин и автомобилей, комплекс РЭБ и артиллерийская установка. Кроме того, у ВСУ есть потери в живой силе.

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Минобороны РФ

Матвей Константинов
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