Спецназ «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: «Ахмат» уничтожил технику ВСУ и захватил пленных в Курской области
В Курской области за сутки военная операция спецназа «Ахмат» привела к значительным потерям среди техники ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, был ликвидирован один танк, пять боевых машин пехоты, пять-шесть автомобилей, один комплекс РЭБ «Буковель» и одна артиллерийская установка. Также отмечается уничтожение большого числа противников.
В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, Алаудинов подчеркнул, что морская пехота также показала отличные результаты. По его данным, они захватили населённый пункт и взяли в плен десять человек.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о серьёзных потерях ВСУ в курском приграничье. По его словам, российские силы уничтожили более половины ресурсов украинской армии на этой территории. Он отметил, что российские войска продолжают оказывать давление на оставшиеся ресурсы противника, завершая начатую работу по ликвидации украинских военных позиций.
Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi