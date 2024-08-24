Спецназ «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки военная операция спецназа «Ахмат» привела к значительным потерям среди техники ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, был ликвидирован один танк, пять боевых машин пехоты, пять-шесть автомобилей, один комплекс РЭБ «Буковель» и одна артиллерийская установка. Также отмечается уничтожение большого числа противников.

В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, Алаудинов подчеркнул, что морская пехота также показала отличные результаты. По его данным, они захватили населённый пункт и взяли в плен десять человек.