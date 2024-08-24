«Будем делать всё»: Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВС РФ сделают всё, чтобы купировать ВСУ в Курской области
Бойцы ВСУ, прорвавшиеся на территорию курского, будут уничтожены. Также обещание в эфире телеканала «Соловьёв Live» дал начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
«Будем делать всё, что зависит от нас, чтобы купировать противника, до конца уничтожить его и сделать все, чтобы завершить эту СВО именно на этой ноте», — заявил комбат «Ахмата».
Ранее Алаудинов заявил, что российские Вооружённые силы нанесли значительный урон украинским военным на территории курского приграничья, уничтожив свыше половины их ресурсов. По его словам, оставшиеся ресурсы украинской армии находятся под постоянным давлением со стороны российских бойцов.