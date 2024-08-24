ВС РФ ударили фугасной авиабомбой по скоплению бойцов ВСУ в Юнаковском сельском совете Сумской области. Это произошло рано утром в субботу, 24 августа. Данных военнослужащих собирались отправить в Курскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В четыре утра ФАБ прислали в Юнакиевский (Юнаковский. — Прим. Life.ru) район Сумской области. Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».