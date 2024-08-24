ВС РФ ударили ФАБом по готовящимся отправиться в Курскую область бойцам ВСУ
Подполье: ВС РФ нанесли удар по военным ВСУ перед отправкой в Курскую область
ВС РФ ударили фугасной авиабомбой по скоплению бойцов ВСУ в Юнаковском сельском совете Сумской области. Это произошло рано утром в субботу, 24 августа. Данных военнослужащих собирались отправить в Курскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В четыре утра ФАБ прислали в Юнакиевский (Юнаковский. — Прим. Life.ru) район Сумской области. Бандеровцы там стадом собрались, чтобы идти в Курскую область», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщал, что российские войска нанесли многочисленные удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области. В частности, самолёты Воздушно-космических сил РФ ударили фугасными авиационными бомбами по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины, который был развёрнут в Краснополье, и скоплению техники в Михайловске Сумской области.
Telegram / Минобороны России