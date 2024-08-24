«Прилетело очень удачно»: Самолёты ВКС РФ накрыли ФАБами военных и технику ВСУ в Краснополье
Подполье: Бойцы ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Краснополье
Самолёты Воздушно-космических сил РФ ударили фугасными авиационными бомбами по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины, который был развёрнут в Краснополье, и скоплению техники в Михайловске Сумской области Незалежной. Как передают корреспонденты РИА «Новости», об этом им сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«Краснополье получило три прилёта ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Вышедшие чудом из Курской области потрёпанные подразделения попали под удар», — рассказал Лебедев.
Помимо этого, подпольщик подчеркнул, что ещё одна бомба прилетела в населённый пункт Михайловка, расположенный в Сумской области. Собеседник информагентства подчеркнул, что там находилось скопление техники украинских войск, а также добавил, что «прилетело очень удачно».
Ранее Лебедев рассказывал, что по расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области нанесли удар. Тогда, по его словам, бойцы ВС РФ накрыли позиции украинских войск и было очень громко.