Самолёты Воздушно-космических сил РФ ударили фугасными авиационными бомбами по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины, который был развёрнут в Краснополье, и скоплению техники в Михайловске Сумской области Незалежной. Как передают корреспонденты РИА «Новости», об этом им сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Краснополье получило три прилёта ФАБов в районе. Один из них по территории бывшей военной части ПВО, где на свою голову бандеровцы устроили пункт временной дислокации. Вышедшие чудом из Курской области потрёпанные подразделения попали под удар», — рассказал Лебедев.

Помимо этого, подпольщик подчеркнул, что ещё одна бомба прилетела в населённый пункт Михайловка, расположенный в Сумской области. Собеседник информагентства подчеркнул, что там находилось скопление техники украинских войск, а также добавил, что «прилетело очень удачно».