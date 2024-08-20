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20 августа, 09:21

Подполье: В Тернополе поражено нефтехранилище, откуда ВСУ получали топливо

Нефтехранилище загорелось в Тернополе после удара. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом, сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — написал он.

Как уточнил Лебедев, удар пришёлся по объекту во время заполнения железнодорожных цистерн. Также о поражении промышленного предприятия сообщил замначальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Тернополь окутало едким смогом. Сильное задымление появилось после взрыва на крупном топливном складе. Для ликвидации пламени власти задействовали 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также пожарные поезда из Львова.

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Наталья Афонина
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