Подполье: В Тернополе поражено нефтехранилище, откуда ВСУ получали топливо
Нефтехранилище загорелось в Тернополе после удара. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом, сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — написал он.
Как уточнил Лебедев, удар пришёлся по объекту во время заполнения железнодорожных цистерн. Также о поражении промышленного предприятия сообщил замначальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Тернополь окутало едким смогом. Сильное задымление появилось после взрыва на крупном топливном складе. Для ликвидации пламени власти задействовали 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также пожарные поезда из Львова.
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