Нефтехранилище загорелось в Тернополе после удара. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом, сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту. Никого не стесняясь, бандеровцы завезли в большом количестве ГСМ на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" возле сортировочной станции. Оттуда железнодорожными составами развозили его к линии фронта от Донбасса и до Сум", — написал он.

Как уточнил Лебедев, удар пришёлся по объекту во время заполнения железнодорожных цистерн. Также о поражении промышленного предприятия сообщил замначальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко.