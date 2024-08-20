Тернополь окутало едким смогом после взрыва на крупном топливном складе
Смог над Тернополем. Фото © Суспільне Тернопіль
Тернополь стремительно вышел на первое место в топе по загрязнению воздуха, сообщает сервис IQAir. Причиной этого стал пожар на топливном складе, который поразила Российская армия. Об этом пишут украинские СМИ.
Пожар на топливном складе в Тернополе. Видео © Telegram / Тернополь Реальный
Склад всё еще продолжают тушить. Чтобы ликвидировать пламя, власти задействовали 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также пожарные поезда из Львова.
При этом степень концентрации вредных веществ сейчас в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ по качеству воздуха. Тернопольская администрация сообщила, что снаряд попал в ёмкость с горюче-смазочными материалами и призвала жителей города не выходить на улицу без необходимости.
Ранее Российская армия нанесла 17 групповых ударов по предприятиям украинского ВПК. Высокоточными боеприпасами были поражены топливные базы и районы сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины, а также иностранных наёмников.