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20 августа, 07:26

Тернополь окутало едким смогом после взрыва на крупном топливном складе

Смог над Тернополем. Фото © Суспільне Тернопіль

Смог над Тернополем. Фото © Суспільне Тернопіль

Тернополь стремительно вышел на первое место в топе по загрязнению воздуха, сообщает сервис IQAir. Причиной этого стал пожар на топливном складе, который поразила Российская армия. Об этом пишут украинские СМИ.

Пожар на топливном складе в Тернополе. Видео © Telegram / Тернополь Реальный

Склад всё еще продолжают тушить. Чтобы ликвидировать пламя, власти задействовали 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также пожарные поезда из Львова.

При этом степень концентрации вредных веществ сейчас в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ по качеству воздуха. Тернопольская администрация сообщила, что снаряд попал в ёмкость с горюче-смазочными материалами и призвала жителей города не выходить на улицу без необходимости.

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Ранее Российская армия нанесла 17 групповых ударов по предприятиям украинского ВПК. Высокоточными боеприпасами были поражены топливные базы и районы сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины, а также иностранных наёмников.

Владимир Озеров
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