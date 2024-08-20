Тернополь окутало едким смогом после взрыва на крупном топливном складе

Тернополь стремительно вышел на первое место в топе по загрязнению воздуха, сообщает сервис IQAir. Причиной этого стал пожар на топливном складе, который поразила Российская армия. Об этом пишут украинские СМИ.

Пожар на топливном складе в Тернополе. Видео © Telegram / Тернополь Реальный

Склад всё еще продолжают тушить. Чтобы ликвидировать пламя, власти задействовали 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также пожарные поезда из Львова.

При этом степень концентрации вредных веществ сейчас в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ по качеству воздуха. Тернопольская администрация сообщила, что снаряд попал в ёмкость с горюче-смазочными материалами и призвала жителей города не выходить на улицу без необходимости.