На правом берегу Днепра в Херсонской области артиллеристы-десантники провели успешную операцию, в ходе которой была уничтожена американская гаубица М777 и украинский склад боеприпасов. Операция была выполнена с использованием буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б".

Как сообщил ТАСС командир артиллерийского орудия с позывным Беркут, цели были поражены с высокой точностью. Успешно ликвидировали как М777, так и склад боеприпасов. Он также поблагодарил командиров за точные координаты целей, которые способствовали успешному выполнению задания.