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20 августа, 04:54

Российская артиллерия уничтожила гаубицу М777 и склад боеприпасов под Херсоном

На правом берегу Днепра в Херсонской области артиллеристы-десантники провели успешную операцию, в ходе которой была уничтожена американская гаубица М777 и украинский склад боеприпасов. Операция была выполнена с использованием буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б".

Как сообщил ТАСС командир артиллерийского орудия с позывным Беркут, цели были поражены с высокой точностью. Успешно ликвидировали как М777, так и склад боеприпасов. Он также поблагодарил командиров за точные координаты целей, которые способствовали успешному выполнению задания.

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Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР) в рамках спецоперации (СВО). Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, наши военные успешно выбили противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Кирилл Сосновских
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