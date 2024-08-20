Российская артиллерия уничтожила гаубицу М777 и склад боеприпасов под Херсоном
На правом берегу Днепра в Херсонской области артиллеристы-десантники провели успешную операцию, в ходе которой была уничтожена американская гаубица М777 и украинский склад боеприпасов. Операция была выполнена с использованием буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б".
Как сообщил ТАСС командир артиллерийского орудия с позывным Беркут, цели были поражены с высокой точностью. Успешно ликвидировали как М777, так и склад боеприпасов. Он также поблагодарил командиров за точные координаты целей, которые способствовали успешному выполнению задания.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР) в рамках спецоперации (СВО). Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, наши военные успешно выбили противника.
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