Девушка-военкор рассказала, какое оружие на СВО она считает самым опасным

Недавно побывавшая на передовой в Донецкой Народной Республике военный корреспондент, четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова рассказала, какое оружие на СВО она считает наиболее опасным. Как заявила журналистка в беседе с "Царьградом", этим вооружением являются беспилотные летательные аппараты.

Она подчеркнула, что по звукам артиллерии можно определить, из чего противник стреляет, а также понять, можно ли просто успеть лечь, или всё-таки есть время найти укрытие, куда-то уехать. Однако с появлением беспилотников на поле боя ситуация изменилась.

Собеседница "Первого русского" отметила, что существуют средства радиоэлектронной борьбы и определители дронов. Однако обычно, по словам военкора, определитель показывает ситуацию уже по факту, когда этот дрон уже можно разглядеть в небе самому.

"Но подобное есть как с той стороны, так и с нашей. Я знаю, что у нас тоже всё с этим вполне себе неплохо. Ребята осваивают, помощь приходит. FPV-дроны, "Мавики". В общем, это есть, этим пользуются. Как мы, так и противник", — заявила Наумова.

Также она рассказала, что военнослужащие Вооружённых сил Украины зачастую прибегают к бесчеловечным методам. Чемпионка мира по пауэрлифтингу подчеркнула, что, если вражеский БПЛА залетает на нашу территорию, но не находит военную цель для удара, украинцы его всё равно используют — против гражданских объектов, мирных жителей.

"И врагу неважно, куда он в таком случае влетает: в гражданский автомобиль, просто в человека... Было видео, противник снял в Донецке, выложил. В районе Текстильщик шёл рейсовый автобус, такой красный, здоровый. То есть понятно, что едут обычные гражданские люди — на работу или с работы. И дрон покружил-покружил где-то рядом и в итоге прицельно врезался в автобус", — заключила Наумова.