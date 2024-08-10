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Регион
10 августа, 07:56

Подполье раскрыло охраняемые базы ВСУ с опасными дронами, HIMARS и самолётами

Подполье: На тепловозоремонтном заводе в Николаеве находится склад с 6 HIMARS

В Николаеве находится несколько реактивных систем залпового огня HIMARS ("Хаймерс"), именно оттуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) регулярно совершают атаки на Крым и Херсонскую область. Месторасположение пусковых установок раскрыл координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВС России уже поразили несколько подобных РСЗО. Одна из них находилась около села Шевченково, вторая — у городского аэропорта.

"Там и стоят эти 6 "Хаймарсов". Тепловозоремонтный заводсамое удобное место в этом районе для их базирования. Но туда безопасно не подлететь. "Укропы" всё подлетающее к этому району активно пытаются сбить. Очень нервно охраняют",написал Лебедев в телеграм-канале.

Он добавил, что тепловозоремонтный завод в Николаеве занимается также ремонтом военной техники и используется как склад. Подпольщик уточнил, что предприятие надёжно охраняется системами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по словам подпольщика, в области находятся серьёзные охраняемые места — завод "Зоря" и нефтебаза.

По его словам, ВСУ также прикрывают Кульбакинский военный аэродром, на котором хранятся ракеты для самолётов и опасные дроны. А рядом находится аэродром НАРП. Там расположись цеха, где производится ремонт, сборка и запуск самолётов. Недавно специалисты отремонтировали на аэродроме Ил-76, который позднее видели в Полтаве, заметил Лебедев.

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Напомним, ранее Россия нанесла минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске. По данным николаевского подполья, именно оттуда ВСУ били ракетами из установок HIMARS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Дарья Нарыкова
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