Подполье узнало о точном попадании российской ракеты в склад с установками HIMARS
Подполье: РФ нанесла минимум 5 ударов по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске
Российские силы нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске. Их зафиксировали в районе шести утра 10 августа, сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В городах Славянск и Краматорск около шести утра 10 августа зафиксировано минимум пять прилётов. <...> В Краматорске один из прилётов был по складу с ракетами на северо-восточной окраине города. Сопротивление сообщает, что чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок "Хаймерс" (HIMARS)", — пишет подпольщик в Телеграм-канале.
По его словам, над Краматорском виден большой столб дыма. В некоторых районах пропали свет и вода. Судя по очень мощному взрывы, повреждены установки залпового огня HIMARS – одна или две. Информаторы говорят, что "очень сильно нервничают военные и СБУ". По городу начинаются выборочные проверки документов и техники. Лебедев добавил, что информация по поражённым военным объектом по Славянску лишь продолжает поступать.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в ночь на 10 августа прошла охота ВКС РФ. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 полностью уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
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