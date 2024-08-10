"Ночная охота": Су-34 мощной авиабомбой похоронила эшелоны ВСУ в укрытиях в курском приграничье

"Удар наносился по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулись на аэродром вылета", – отметили в ведомстве.

Этот тип бомб оснащается боевой частью массой 500 килограммов. ОДАБ-500П можно сбросить с высоты от пятисот до девяти тысяч метров, радиус поражения боеприпаса напрямую зависит от высоты подрыва. Снаряд способен нанести значительный ущерб технике и живой силе противника на площади до трёх гектаров. ОДАБ-500 оснащена специальной аэрозольной боевой частью, которая позволяет создавать взрывную волну с температурой до 2000 градусов и огромным давлением: благодаря этому она уничтожает цели даже в укрытиях.