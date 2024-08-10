"Ночная охота": Су-34 мощной авиабомбой похоронила эшелоны ВСУ в укрытиях в курском приграничье
Минобороны РФ показало видео ночной охоты Су-34 на ВСУ в курском приграничье
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России разнёс авиабомбами скопление живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео ночной охоты обнародовало Минобороны РФ.
Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Видео Минобороны РФ
"Удар наносился по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулись на аэродром вылета", – отметили в ведомстве.
Этот тип бомб оснащается боевой частью массой 500 килограммов. ОДАБ-500П можно сбросить с высоты от пятисот до девяти тысяч метров, радиус поражения боеприпаса напрямую зависит от высоты подрыва. Снаряд способен нанести значительный ущерб технике и живой силе противника на площади до трёх гектаров. ОДАБ-500 оснащена специальной аэрозольной боевой частью, которая позволяет создавать взрывную волну с температурой до 2000 градусов и огромным давлением: благодаря этому она уничтожает цели даже в укрытиях.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. В приграничную зону уже перебросили бойцов ЧВК "Вагнер" и добровольцев. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но обстрелы мешают людям покидать опасную местность. По данным МО РФ, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Также СМИ и военные корреспонденты сообщают о ликвидации троих украинских генералов, которые руководили операцией.
Минобороны РФ