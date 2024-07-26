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26 июля, 08:07

Минобороны показало, как "Искандер-М" уничтожает склад ракет ВСУ в Краматорске

Минобороны России показало видео уничтожения расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" склада с ракетами ВСУ в Краматорске Донецкой Народной Республики. На нём — момент взрыва и последующий пожар. Также целью стало место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники в местной промзоне.

"Искандер-М" уничтожает склад ракет ВСУ в Краматорске. Видео © Telegram / Минобороны России

"В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин ВСУ", — говорится в сообщении.

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Напомним, об ударе по складу ВСУ в Краматорске сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, уничтожена значительная часть запасов боеприпасов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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