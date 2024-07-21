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21 июля, 13:08

Майор ВСУ из табельного пистолета застрелил 25-летнего пограничника в отеле

Майор ВСУ застрелил пограничника в городе Тернополь на западе Украины

Майор ВСУ застрелил украинского пограничника в тернопольской гостинице. Об этом сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко, передаёт издание "Общественное".

"Майор одной из воинских частей произвёл несколько выстрелов из табельного пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных ранений последний погиб на месте", — сказала Шевченко.

По данным некоторых украинских СМИ, майор застрелил сержанта на почве ревности. По предварительной информации, он застал супругу в постели с любовником и 6 раз выстрелил в него из пистолета Glok-17. Однако местные журналисты отметили, что эта информация требует официального подтверждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что мужчина ранил ножом пограничника на блокпосту в Закарпатской области Украины. 61-летний житель села Буштино начал спорить с военными после того, как его автомобиль был заблокирован. Он достал нож, как только бойцы попытались задержать его.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Александра Мышляева
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