Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 20:26

В Киеве уличная торговка убила прохожего ножницами из-за замечания

В Киеве уличная торговка убила мужчину ножницами, пишет "Страна" со ссылкой на правоохранительные органы. Женщине, решившей устроить стихийную распродажу, не понравилось замечание от прохожего.

"Во время драки женщина нанесла несколько ударов мужчине ножницами. От полученных травм тот погиб на месте конфликта", — пояснили правоохранители, уточнив, что всё произошло в Днепровском районе.

Стала известна личность военного советника ВВС США, который вернулся с Украины в гробу
Стала известна личность военного советника ВВС США, который вернулся с Украины в гробу

Ранее Life.ru рассказывал, как неизвестные пытались взорвать военкомат на западе Украины. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Megaflopp

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров