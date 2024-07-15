В Киеве уличная торговка убила прохожего ножницами из-за замечания

В Киеве уличная торговка убила мужчину ножницами, пишет "Страна" со ссылкой на правоохранительные органы. Женщине, решившей устроить стихийную распродажу, не понравилось замечание от прохожего.

"Во время драки женщина нанесла несколько ударов мужчине ножницами. От полученных травм тот погиб на месте конфликта", — пояснили правоохранители, уточнив, что всё произошло в Днепровском районе.