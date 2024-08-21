Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в селе в Харьковской области
По расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли «располагу», было очень громко», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ за последние сутки нанесли сокрушительный удар по складу с горючим для техники ВСУ, а также ликвидировали солдат противника в 131 районе. Кроме того, наши бойцы из «Центра» сравняли с землёй войска элитного спецназа «Лють» и уничтожили 630 украинских военных.
Telegram / Минобороны России