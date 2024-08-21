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21 августа, 15:58

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в селе в Харьковской области

По расположению ВСУ в селе Казачья Лопань в Харьковской области нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Несколько часов назад прилетело в село Казачья Лопань, Харьковская область. Накрыли «располагу», было очень громко», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

«Ночной охотник‎» сравнял с землёй логово ВСУ в курском приграничье
«Ночной охотник‎» сравнял с землёй логово ВСУ в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ за последние сутки нанесли сокрушительный удар по складу с горючим для техники ВСУ, а также ликвидировали солдат противника в 131 районе. Кроме того, наши бойцы из «Центра» сравняли с землёй войска элитного спецназа «Лють» и уничтожили 630 украинских военных.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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