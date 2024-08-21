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21 августа, 12:05

«Ночной охотник‎» сравнял с землёй логово ВСУ в курском приграничье

МО: Вертолёт Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области

Вертолёт Ми-28НМ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Вертолёт Ми-28НМ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Экипаж вертолёта Ми-28НМ ВС России с помощью тепловизора вычислил и ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео эпичного разгрома позиций ВСУ «Ночным охотник‎ом» опубликовало Минобороны РФ.

Вертолёт Ми-28НМ поразил позиции ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что полёт вертолёта выполнялся с использованием очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который помогает эффективно поражать заданные дневные и ночные цели противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи после выполнения поставленных целей вернулись на аэродром вылета. Как отмечает разведка, живые силы и техника ВСУ были ликвидированы.

Минобороны показало видео ударов Ми-35м по бронетехнике и бойцам ВСУ под Курском
Минобороны показало видео ударов Ми-35м по бронетехнике и бойцам ВСУ под Курском

Напомним, что ВСУ 6 августа атаковали Курскую область, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время украинские войска потеряли 4,4 тысячи военных и 65 танков. Тем временем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что противник в настоящее время перегруппировывается — российские подразделения готовятся нанести удар.

Дарья Нарыкова
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