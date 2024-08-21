«Ночной охотник‎» сравнял с землёй логово ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолёта Ми-28НМ ВС России с помощью тепловизора вычислил и ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео эпичного разгрома позиций ВСУ «Ночным охотник‎ом» опубликовало Минобороны РФ.

Вертолёт Ми-28НМ поразил позиции ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что полёт вертолёта выполнялся с использованием очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который помогает эффективно поражать заданные дневные и ночные цели противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи после выполнения поставленных целей вернулись на аэродром вылета. Как отмечает разведка, живые силы и техника ВСУ были ликвидированы.