«Ночной охотник» сравнял с землёй логово ВСУ в курском приграничье
МО: Вертолёт Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области
Вертолёт Ми-28НМ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris
Экипаж вертолёта Ми-28НМ ВС России с помощью тепловизора вычислил и ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео эпичного разгрома позиций ВСУ «Ночным охотником» опубликовало Минобороны РФ.
Вертолёт Ми-28НМ поразил позиции ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что полёт вертолёта выполнялся с использованием очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который помогает эффективно поражать заданные дневные и ночные цели противника.
В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи после выполнения поставленных целей вернулись на аэродром вылета. Как отмечает разведка, живые силы и техника ВСУ были ликвидированы.
Напомним, что ВСУ 6 августа атаковали Курскую область, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время украинские войска потеряли 4,4 тысячи военных и 65 танков. Тем временем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что противник в настоящее время перегруппировывается — российские подразделения готовятся нанести удар.