Наши парни из "Центра" разбили элитный спецназ "Лють" и уничтожили 630 украинских военных ВСУ потеряли свыше 630 бойцов в зоне ответственности группы "Центр" 21 августа, 10:30 Российский военный на позиции. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Onlinе

Российские военные группировки "Центр" отбили шесть контратак украинской армии, в том числе бригады элитного спецназа "Лють", а также уничтожили более 630 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины. Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились бронемашины "Казак", 12 автомобилей, американской гаубицы М777, 152-мм пушки "Гиацинт-Б", орудия Д-20, гаубиц "Мста-Б" и Д-30, добавили в министерстве.

Также сообщалось, что группировка войск "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населённых пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка в Запорожской области, противник потерял до 30 военных.

Авторы Татьяна Миссуми