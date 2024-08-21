Армия России за сутки нанесла смертоносные удары по объектам и лагерям ВСУ в 131 районе

Российские военнослужащие за последние сутки нанесли сокрушительный удар по складу с горючим для техники ВСУ, а также ликвидировали солдат противника в 131 районе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.