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Армия России за сутки нанесла смертоносные удары по объектам и лагерям ВСУ в 131 районе

Российские войска уничтожили склад горючего и солдат ВСУ в 131 районе

21 августа, 10:22
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие за последние сутки нанесли сокрушительный удар по складу с горючим для техники ВСУ, а также ликвидировали солдат противника в 131 районе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе", — уточнили в ведомстве.

Минобороны показало видео ударов Ми-35м по бронетехнике и бойцам ВСУ под Курском
Минобороны показало видео ударов Ми-35м по бронетехнике и бойцам ВСУ под Курском

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 августа система противовоздушной обороны России уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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