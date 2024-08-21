Армия России за сутки нанесла смертоносные удары по объектам и лагерям ВСУ в 131 районе
Российские войска уничтожили склад горючего и солдат ВСУ в 131 районе
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие за последние сутки нанесли сокрушительный удар по складу с горючим для техники ВСУ, а также ликвидировали солдат противника в 131 районе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе", — уточнили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 августа система противовоздушной обороны России уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны.