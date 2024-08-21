Группировка "Днепр" поразила две бригады ВСУ и ликвидировала до 30 солдат

Группировка войск "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населённых пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка в Запорожской области, противник потерял до 30 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", — говорится в сообщении военного ведомства.