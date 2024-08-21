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21 августа, 10:26

Группировка "Днепр" поразила две бригады ВСУ и ликвидировала до 30 солдат

Группировка войск "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населённых пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка в Запорожской области, противник потерял до 30 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 5 автомобилей и две 152 мм гаубицы Д-20", — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по складу ВСУ в селе Галициново Николаевской области. Там бойцы из украинского батальона "Кракен" хранили ракеты и другие снаряды. Грохот взрыва был слышен на расстоянии 20-и километров, поскольку боеприпасы сдетонировали при попадании.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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