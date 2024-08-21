Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области

Объект критической инфраструктуры повреждён в Сумской области на севере Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Север" ВСУ.

Как следует из данных, опубликованных на странице командования в социальных сетях, речь идёт об объекте, который находится в посёлке Краснополье. Помимо него, повреждения также получили складские помещения.