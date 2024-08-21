Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области
Объект критической инфраструктуры повреждён в Сумской области на севере Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Север" ВСУ.
Как следует из данных, опубликованных на странице командования в социальных сетях, речь идёт об объекте, который находится в посёлке Краснополье. Помимо него, повреждения также получили складские помещения.
Накануне сообщалось о взрывах в Сумской области. Удары возмездия по объектам энергетики лишили света 72 населённых пункта. Вчера также стало известно, что российская авиация в том регионе нанесла удары по районам сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отправкой в Курскую область. Уточнялось, что ВС РФ уничтожили технику и живую силу противника в районах населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.
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