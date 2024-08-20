Появилось видео огненного удара Су-34 по тайному бункеру с командирами ВСУ у границ России МО: Су-34 уничтожил пункт управления 47-й бригады ВСУ и склад в Сумской области 20 августа, 09:23 Удар по пункту ВСУ В Сумской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российский Су-34 уничтожил пункт управления и склад с вооружением 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области, которая граничит с Курской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры удара по вражескому пункту дислокации.

Удар по пункту управления и складу с оружием ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"20 августа в ночное время в районе населённого пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России был нанесён удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — говорится в тексте.

В министерстве подчеркнули, что полностью ликвидирован командный состав и военнослужащие 47 бригады ВСУ, попавшие под российский удар. На кадрах с дрона видно, как бомба точно попадает по цели, после чего в небо поднимается огромный огненный столб.

Также сообщалось, что российские военнослужащие остановили продвижение колонны Вооружённых сил Украины в Курской области. Согласно предоставленной Минобороны РФ информации, это сделали бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) группировки войск "Север". Обнаружить противника помогла разведка.

Авторы Татьяна Миссуми