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20 августа, 08:51

Удары возмездия погрузили во тьму Сумскую область

Удар по объектам энергетики лишил света 72 населённых пункта Сумской области

Объекты энергетики повреждены в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью России. Под ракетным ударом оказалась инфраструктура Глуховской общины, сообщает военная администрация региона в Telegram-канале.

"В ночь на 20 августа враг нанёс ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины. В результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населённых пункта, более 18,5 тысяч абонентов", — написала администрация области.

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На данный момент на месте атаки проходят аварийно-восстановительные работы. Специалисты уже возобновили электроснабжение части объектов критической инфраструктуры общества и жилищного сектора.

Ранее Life.ru рассказал об ещё нескольких взрывах, которые прогремели в Белополье Сумской области. В результате атаки в части города пропал свет, начала действовать воздушная тревога.

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freepik/flatart

Наталья Афонина
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