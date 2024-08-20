Удары возмездия погрузили во тьму Сумскую область
Удар по объектам энергетики лишил света 72 населённых пункта Сумской области
Объекты энергетики повреждены в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью России. Под ракетным ударом оказалась инфраструктура Глуховской общины, сообщает военная администрация региона в Telegram-канале.
"В ночь на 20 августа враг нанёс ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины. В результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населённых пункта, более 18,5 тысяч абонентов", — написала администрация области.
На данный момент на месте атаки проходят аварийно-восстановительные работы. Специалисты уже возобновили электроснабжение части объектов критической инфраструктуры общества и жилищного сектора.
Ранее Life.ru рассказал об ещё нескольких взрывах, которые прогремели в Белополье Сумской области. В результате атаки в части города пропал свет, начала действовать воздушная тревога.