Удары возмездия погрузили во тьму Сумскую область

Объекты энергетики повреждены в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью России. Под ракетным ударом оказалась инфраструктура Глуховской общины, сообщает военная администрация региона в Telegram-канале.

"В ночь на 20 августа враг нанёс ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины. В результате вражеской атаки без электроснабжения осталось 72 населённых пункта, более 18,5 тысяч абонентов", — написала администрация области.

На данный момент на месте атаки проходят аварийно-восстановительные работы. Специалисты уже возобновили электроснабжение части объектов критической инфраструктуры общества и жилищного сектора.