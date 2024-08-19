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19 августа, 11:54

Авиация РФ ударила по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. Цели находились в районах населённых пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области", — говорится в сообщении.

МЧС: Более 121 тыс человек отселены из 9 приграничных районов Курской области
МЧС: Более 121 тыс человек отселены из 9 приграничных районов Курской области

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Например, только за 19 августа стало известно о сдаче в плен сразу двух групп бойцов противника — иностранных наёмников и диверсантов. Кроме того, противник теряет целое множество единиц техники.

Матвей Константинов
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