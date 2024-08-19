Авиация РФ ударила по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. Цели находились в районах населённых пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области", — говорится в сообщении.