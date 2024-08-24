Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 06:02

«Русского богатыря», который ударом головой взорвал дрон ВСУ, ждёт операция на позвоночнике

Боец ВС РФ, который сбил дрон ВСУ головой, уже рвётся обратно в зону СВО

Российский военный, который во время боевых действий головой уничтожил круживший над ним украинский дрон, уже рвётся обратно в зону СВО. Сейчас боец ждёт операции на позвоночнике в больнице, сообщает SHOT.

Российский боец головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews

По словам отца военнослужащего, 33-летний Михаил с 2014-го по 2015 год сражался в Донбассе. В июле 2024-го записался добровольцем на СВО и пошёл по контракту, попав в штурмовую роту.

4 августа во время боевого задания на Харьковском направлении к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. Михаил не растерялся и отбил его головой — основной удар приняла каска, но мужчина тоже сильно пострадал. Также он получил ранение левой лопатки — осколок застрял прямо возле позвоночника, и два осколка от польской мины застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошёл до российских военных, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он восстанавливается в больнице.

Отец говорит, что очень гордится своим сыном. В ближайшее время у Михаила будет операция на позвоночнике, но его жизни сейчас ничего не угрожает. Он уже выходит на прогулки. У бойца есть жена и сын.

Чудо или хорошая каска? Полковник объяснил, как "русский богатырь головой взорвал дрон ВСУ
Чудо или хорошая каска? Полковник объяснил, как "русский богатырь головой взорвал дрон ВСУ

Ранее Life.ru писал о другом «русском богатыре», который уничтожил украинский FPV-дрон ударом приклада автомата. БПЛА взорвался, после чего боец ВС РФ отправился дальше выполнять боевую задачу.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров