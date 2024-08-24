«Русского богатыря», который ударом головой взорвал дрон ВСУ, ждёт операция на позвоночнике

Российский военный, который во время боевых действий головой уничтожил круживший над ним украинский дрон, уже рвётся обратно в зону СВО. Сейчас боец ждёт операции на позвоночнике в больнице, сообщает SHOT.

Российский боец головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews

По словам отца военнослужащего, 33-летний Михаил с 2014-го по 2015 год сражался в Донбассе. В июле 2024-го записался добровольцем на СВО и пошёл по контракту, попав в штурмовую роту.

4 августа во время боевого задания на Харьковском направлении к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. Михаил не растерялся и отбил его головой — основной удар приняла каска, но мужчина тоже сильно пострадал. Также он получил ранение левой лопатки — осколок застрял прямо возле позвоночника, и два осколка от польской мины застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошёл до российских военных, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас он восстанавливается в больнице.

Отец говорит, что очень гордится своим сыном. В ближайшее время у Михаила будет операция на позвоночнике, но его жизни сейчас ничего не угрожает. Он уже выходит на прогулки. У бойца есть жена и сын.