Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 06:35

Появилось видео, как "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл

Военкор Коц показал видео, как боец РФ головой сбил круживший над ним дрон ВСУ

Российский военный во время боевых действий в зоне спецоперации головой сбил круживший над них украинский дрон. Впечатляющее видео с русским богатырём публиковал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Российский боец головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. Видео © Телеграм / Kotsnews

"Не перевелись богатыри на Руси! FPV-дрон противника издевательски медленно подлетает к нашему бойцу и зависает на уровне человеческого роста перед атакой. Наш боец встаёт в стойку, словно это боксёрский ринг. Дрон атакует, и солдат выпадом вперед бьёт беспилотник головой", – рассказал корреспондент.

Далее на кадрах разворачиваются ещё более удивительные события – происходит мощный взрыв, и наш боец восстаёт сквозь дым. Где именно служит герой и когда всё происходило, журналист не уточнил.

Появилось эпичное видео, как наш морпех на БТР в одиночку прорвал оборону ВСУ в Урожайном
Появилось эпичное видео, как наш морпех на БТР в одиночку прорвал оборону ВСУ в Урожайном

Ранее Life.ru писал о подвиге на СВО уроженца Омской области. Водитель-механик одного из медицинских взводов ВС РФ закрыл собой от удара украинского беспилотника группу раненых солдат и спас пятерых военнослужащих.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров