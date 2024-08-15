Появилось видео, как "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл

Российский военный во время боевых действий в зоне спецоперации головой сбил круживший над них украинский дрон. Впечатляющее видео с русским богатырём публиковал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Российский боец головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. Видео © Телеграм / Kotsnews

"Не перевелись богатыри на Руси! FPV-дрон противника издевательски медленно подлетает к нашему бойцу и зависает на уровне человеческого роста перед атакой. Наш боец встаёт в стойку, словно это боксёрский ринг. Дрон атакует, и солдат выпадом вперед бьёт беспилотник головой", – рассказал корреспондент.

Далее на кадрах разворачиваются ещё более удивительные события – происходит мощный взрыв, и наш боец восстаёт сквозь дым. Где именно служит герой и когда всё происходило, журналист не уточнил.