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8 августа, 06:47

Появилось эпичное видео, как наш морпех на БТР в одиночку прорвал оборону ВСУ в Урожайном

Водитель БТР в одиночку прорвался сквозь оборону ВСУ у Урожайного, его наградят

Боец морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Марк на БТР-82А смог в одиночку прорвать линию обороны ВСУ во время освобождения Урожайного. Эпичное видео обнародовали в Министерстве обороны России и отметили, что его уже представили к награде.

Водитель БТР в одиночку прорвался сквозь оборону ВСУ у Урожайного. Видео © Минобороны РФ

"Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмёт мне руку и говорит молодец. Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал… И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит — экипаж к Герою России подаём", — рассказал морпех.

Перед Марком стояла задача под вражеским огнем завезти на позиции противника десант российских штурмовиков. Оказалось, что боец сменил три БТР. Его первая бронемашина подорвалась на мине месяц назад, а второй бронетранспортёр выдержал попадание вражеского боеприпаса. На третьем боец выполнил важную задачу – довёз пехоту к назначенному месту выгрузки.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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