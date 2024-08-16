Ещё один "русский богатырь" сразился с FPV-дроном ВСУ, победив его одним лишь прикладом
Боец ВС РФ в районе Часова Яра уничтожил FPV-дрон ВСУ ударом приклада автомата
Российский военный уничтожил украинский FPV-дрон ударом приклада автомата. БПЛА взорвался, после чего боец ВС РФ отправился дальше выполнять боевую задачу, сообщает SHOT.
Российский боец уничтожил FPV-дрон ВСУ ударом приклада автомата в райне Часова Яра. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, это произошло на Часов-Ярском направлении. Дрон долго кружил возле бойца группы спецназа "Ахмат" 2-й МСБ. Боец не растерялся и уничтожил его, ударив по нему прикладом автомата. Военный не пострадал, сейчас он чувствует себя отлично и продолжает выполнять боевые задачи.
А ранее Life.ru рассказывал, что боец ВС РФ головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. После атаки дрона произошёл мощный взрыв, после которого военный спокойно скрылся.