Ещё один "русский богатырь" сразился с FPV-дроном ВСУ, победив его одним лишь прикладом

По информации телеграм-канала, это произошло на Часов-Ярском направлении. Дрон долго кружил возле бойца группы спецназа "Ахмат" 2-й МСБ. Боец не растерялся и уничтожил его, ударив по нему прикладом автомата. Военный не пострадал, сейчас он чувствует себя отлично и продолжает выполнять боевые задачи.