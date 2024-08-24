Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

Киевский режим предпринял неудачную попытку атаки на территории РФ с применением БПЛА самолётного типа. Наши силы ПВО утром 24 августа сбили два беспилотника на Белгородской и Курской областями. Информацию об этом приводит Минобороны России.

«Около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — передаётся в сообщении.