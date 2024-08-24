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24 августа, 07:49

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями

Минобороны: Два БПЛА самолётного типа сбиты над Белгородской и Курской областями

Киевский режим предпринял неудачную попытку атаки на территории РФ с применением БПЛА самолётного типа. Наши силы ПВО утром 24 августа сбили два беспилотника на Белгородской и Курской областями. Информацию об этом приводит Минобороны России.

«Около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — передаётся в сообщении.

Семь БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами
Семь БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Накануне днём в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили три ракеты противника. Также была уничтожена управляемая авиабомба.

Силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью вечером 23 августа
Силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью вечером 23 августа
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Мария Любицкая
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