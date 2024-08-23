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23 августа, 12:19

Смирнов: Над Курской областью ПВО сбила три ракеты и управляемую авиабомбу ВСУ

В небе над Курской областью за последние часы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты и управляемую авиабомбу. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«За последние часы в курском небе сбиты 3 ракеты ВСУ, 2 украинских БПЛА самолётного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

В 14:08 мск в Курской области был объявлен сигнал ракетной опасности.

ВС России за сутки отразили две атаки и сорвали ещё четыре в Курской области
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Ранее Минобороны РФ раскрыло колоссальные потери ВСУ с начала боёв в Курской области. В живой силе украинские войска потеряли более пяти тысяч бойцов.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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