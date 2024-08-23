Смирнов: Над Курской областью ПВО сбила три ракеты и управляемую авиабомбу ВСУ

В небе над Курской областью за последние часы средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты и управляемую авиабомбу. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«За последние часы в курском небе сбиты 3 ракеты ВСУ, 2 украинских БПЛА самолётного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

В 14:08 мск в Курской области был объявлен сигнал ракетной опасности.