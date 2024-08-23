ВС России за сутки отразили две атаки и сорвали ещё четыре в Курской области

За минувшие сутки российская группировка войск «Север» отразила нападение ВСУ на Борки и Малую Локню, а также сорвала атаки в направлении ещё четырёх населённых пунктов Курской области. В результате потери противника составили до 70 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки наши бойцы поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный. В министерстве уточнили, что военные задействовали авиацию и артиллерию. Также российская авиация нанесла удары по технике и живой силе девяти бригад ВСУ в 15 районах Сумской области в районах населённых пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово.

В Минобороны отметили, что в настоящее время ВС РФ продолжают выискивать украинские диверсионные группы, затаившиеся в лесных массивах. В частности, в районе населённого пункта Камышевка за прошедшие сутки была уничтожена ДРГ противника. Потери украинской стороны составили пять человек и один автомобиль.