Прямое попадание: «Ланцет» сжёг очередной украинский танк в курском приграничье
Минобороны: Бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский танк в Курской области
В приграничном районе Курской области прямым попаданием боеприпаса «Ланцет» был уничтожен очередной украинский танк. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области», — подписали опубликованную видеозапись в пресс-службе оборонного ведомства.
На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно, как дрон-камикадзе влетает в объект. После удара происходит взрыв, машина на некоторое время исчезает во вспышке пламени, затем поднимаются клубы дыма.
Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России