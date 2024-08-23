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23 августа, 09:16

Прямое попадание: «Ланцет» сжёг очередной украинский танк в курском приграничье

Минобороны: Бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский танк в Курской области

В приграничном районе Курской области прямым попаданием боеприпаса «Ланцет» был уничтожен очередной украинский танк. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Уничтожение танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области», — подписали опубликованную видеозапись в пресс-службе оборонного ведомства.

На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно, как дрон-камикадзе влетает в объект. После удара происходит взрыв, машина на некоторое время исчезает во вспышке пламени, затем поднимаются клубы дыма.

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.

«Ланцет» ювелирно отработал по грузовику ВСУ с миномётом в курском пограничье
«Ланцет» ювелирно отработал по грузовику ВСУ с миномётом в курском пограничье
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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