Прямое попадание: «Ланцет» сжёг очередной украинский танк в курском приграничье

На кадрах, снятых с помощью беспилотника, видно, как дрон-камикадзе влетает в объект. После удара происходит взрыв, машина на некоторое время исчезает во вспышке пламени, затем поднимаются клубы дыма.

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.