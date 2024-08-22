«Ланцет» ювелирно отработал по грузовику ВСУ с миномётом в курском пограничье
МО: ВС РФ уничтожили грузовик ВСУ с миномётом на борту в Курской области
Военные группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили грузовой автомобиль Вооружённых сил Украины (ВСУ) с миномётом на борту. Кадрами эпичного уничтожения боевой техники противника поделилось Минобороны России.
«Ланцет» уничтожил грузовик ВСУ с миномётом на борту под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили грузовой автомобиль ВСУ с миномётом на борту. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
ВС РФ нанесли удар с помощью расчёта барражирующего боеприпаса «Ланцет», который уничтожил украинский грузовой автомобиль с миномётом. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели противника.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, с тех пор российские войска выбивают их из приграничных районов региона. По посленим данным, за всё время вылазки противник потерял более 4 700 военнослужащих в курском приграничье. Тем временем российские военные блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ и выдавливают их из населённых пунктов.
Telegram / Минобороны России