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22 августа, 16:28

«Ланцет» ювелирно отработал по грузовику ВСУ с миномётом в курском пограничье

МО: ВС РФ уничтожили грузовик ВСУ с миномётом на борту в Курской области

Военные группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили грузовой автомобиль Вооружённых сил Украины (ВСУ) с миномётом на борту. Кадрами эпичного уничтожения боевой техники противника поделилось Минобороны России.

«Ланцет» уничтожил грузовик ВСУ с миномётом на борту под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили грузовой автомобиль ВСУ с миномётом на борту. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

ВС РФ нанесли удар с помощью расчёта барражирующего боеприпаса «Ланцет», который уничтожил украинский грузовой автомобиль с миномётом. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели противника.

Российский «Ланцет» спалил украинскую станцию радиоразведки «Пластун» под Курском
Российский «Ланцет» спалил украинскую станцию радиоразведки «Пластун» под Курском

Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, с тех пор российские войска выбивают их из приграничных районов региона. По посленим данным, за всё время вылазки противник потерял более 4 700 военнослужащих в курском приграничье. Тем временем российские военные блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ и выдавливают их из населённых пунктов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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