«Ланцет» ювелирно отработал по грузовику ВСУ с миномётом в курском пограничье

«Ланцет» уничтожил грузовик ВСУ с миномётом на борту под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили грузовой автомобиль ВСУ с миномётом на борту. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.