Силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью вечером 23 августа
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты в небе над Курской областью. Это произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
О последствиях падения обломков ракет он не сообщил. Смирнов также поблагодарил российских бойцов за их работу по защите территории страны.
Накануне днём в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили три ракеты противника. Также была уничтожена управляемая авиабомба.
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