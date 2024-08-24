Силы ПВО сбили три украинские ракеты над Курской областью вечером 23 августа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты в небе над Курской областью. Это произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

О последствиях падения обломков ракет он не сообщил. Смирнов также поблагодарил российских бойцов за их работу по защите территории страны.