Семь БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами
Минобороны: Семь БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Воронежской областями
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолётного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении БПЛА над Воронежской областью ранее сообщал губернатор региона Александр Гусев. В результате падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов.
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