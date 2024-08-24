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Регион
24 августа, 04:19

Семь БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Минобороны: Семь БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Воронежской областями

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолётного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении БПЛА над Воронежской областью ранее сообщал губернатор региона Александр Гусев. В результате падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stephane Bidouze

Оксана Попова
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