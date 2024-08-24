Семь БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолётного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — рассказали в оборонном ведомстве.