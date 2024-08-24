Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Воронежской области
Губернатор Гусев: Дрон ВСУ сбит над Воронежской областью, пострадал один человек
Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожен украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате происшествия ранение получил один человек.
«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что ещё один крупный пожар в Пролетарске Ростовской области произошёл из-за горения камыша и сильного ветра. Выяснилось, что новое возгорание не связано с тем, которое шестой день ликвидируют на НПЗ: очаги находятся друг от друга на расстоянии в пять километров.
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