Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Воронежской области

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожен украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате происшествия ранение получил один человек.

«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет», — написал глава региона в телеграм-канале.